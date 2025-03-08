Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Ленобласти

Киришский нефтеперерабатывающий завод "Кинеф" атаковали беспилотники, поврежден резервуар. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко утром в субботу.

"Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе. Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой - уничтожен над территорией предприятия. При падении обломков повреждена внешняя конструкция одного из резервуаров", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дрозденко, жертв нет, последствия атаки ликвидируются.

Между тем Минобороны РФ отчиталось о сбитии в ночь на субботу более 30 беспилотников.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 26 БПЛА - над территорией Краснодарского края, три БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Ленинградской и Ярославской областей", - говорится в сообщении ведомства.