Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более 70 БПЛА над шестью регионами

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 77 БПЛА над шестью регионами.

"C 20.:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов: 30 БпЛА - над территорией Брянской области, 25 БпЛА - над территорией Калужской области, шесть БпЛА над территорией Курской области, шесть БпЛА - над территорией Воронежской области, пять БпЛА - над территорией Ростовской области, пять БпЛА - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

В Ростовской области из-за падения беспилотника произошло возгорание на территории промобъекта в хуторе Калининский Шолоховского района. К утру он был ликвидирован.

В Шолоховском районе Ростовской области произошло возгорание на территории промышленного объекта. И.о. главы региона Юрий Слюсарь назвал это "ландшафтным пожаром". Власти Воронежской области сообщили о пожаре на "объекте инфраструктуры"

Между тем, как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, введены ограничения на работу аэропорта Пензы.

"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 08:33 по московскому времени введены также в аэропорту Пензы", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, сообщалось о введенных ограничениях в аэропорту Саратова.