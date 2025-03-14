Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Туапсе

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил о пожаре на нефтебазе в Туапсе.

"Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал Бойко в своем Telegram-канале в пятницу.

Позже глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной возгорания нефтекомплекса в Туапсе стала атака БПЛА ВСУ.

"Сегодня ночью <...> загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара - больше 1 тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

В России нефтезавод в Туапсе атакован уже пятый раз: три раза его атаковали в 2024 году и еще один – в 2025 году.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников, летевших в сторону столицы.

"Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", - сообщил он Telegram-канале.

По данным информации из соцсетей, "произошло попадание беспилотника в навесную часть кровли жилого многоквартирного дома" на западе Москвы. По информации Telegram-каналов, на улице Лестева после падения дрона загорелась крыша.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о трех сбитых беспилотниках. По его словам, два дрона были уничтожены над Балашихой, еще один - в микрорайоне Южная Битца. Пострадавших нет, утверждает Воробьев.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом беспилотнике на окраине Обнинска.