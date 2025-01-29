Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более ста беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о 104 сбитых за ночь беспилотниках в девяти российских регионах.

"47 - над территорией Курской области, 27 - над территорией Брянской области, 11 - над территорией Смоленской области, семь - над территорией Тверской области, четыре - над территорией Белгородской области, три - над территорией Нижегородской области, три - над территорией Калужской области, один - над территорией Ростовской области и один - над территорией Ленинградской области", - говорится в краткой утренней сводке без подробностей.

Под городом Кстово Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА начался сильный пожар на нефтебазе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Глава области Глеб Никитин подтвердил "возгорание", не уточнив при этом название энергообъекта.

В Смоленской области один из дронов был сбит "в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики", заявил глава региона Василий Анохин. О каком именно объекте идет речь, не сообщается. Российские СМИ отмечают, что целью атаки могла быть Смоленская атомная электростанция.

В аэропортах Казани и Санкт-Петербурга "для обеспечения безопасности полетов" вводился план "Ковер".