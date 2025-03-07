Суд освободил из-под стражи обвиняемого в организации мятежа президента Южной Кореи

Суд освободил из-под стражи президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, обвиняемого в организации мятежа. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Ранее арест главы государства оспорили его адвокаты.

Суд над Юн Сок Ёлем начался в конце февраля. Ему предъявлено обвинение в мятеже за введение военного положения 3 декабря 2024 года, которое было отменено спустя шесть часов.

Сам Юн еще в первой половине декабря отверг обвинения в попытке мятежа и заявил, что введение военного положения было «политически выверенным решением» и он принял его, чтобы защитить государство от оппозиции, которая, по его словам, парализовала работу правительства.

В случае признания виновным Юн Сок Ёлю грозит многолетнее тюремное заключение.

Юн Сок Ёль был арестован в середине января — со второй попытки, его аресту препятствовала президентская охрана. Для того, чтобы задержать президента полиции пришлось штурмовать баррикады и перерезать колючую проволоку.

Это первый в истории Южной Кореи арест действующего — хоть и отстраненного от исполнения обязанностей — президента.