Отстраненный от должности президент Южной Кореи предстал перед судом по делу об импичменте

Отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник предстал перед Конституционным судом, чтобы принять участие в слушаниях по импичменту в связи с введением военного положения в декабре. Об этом сообщает Yonhap.

Юн Сок Ёль стал первым президентом Южной Кореи, присутствовавшим на собственном судебном процессе по делу об импичменте. Это также было его первое публичное появление после введения военного положения.

Политик вошел в зал суда в 14:00 по местному времени. Ожидается, что он будет отстаивать объявление военного положения в стране в начале декабря.

У Конституционного суда есть 180 дней с момента поступления дела 14 декабря, чтобы поддержать импичмент и отстранить Юна от должности или отклонить импичмент и восстановить политика в должности.

Если Юна сместят, в стране должны состояться досрочные президентские выборы в течение 60 дней.

Как сообщалось, утром 15 января южнокорейские следователи задержали отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля по делу о попытке государственного переворота в связи с объявлением им военного положения 3 декабря прошлого года. Юн отказался от дачи показаний, вместо этого передав следователям рукописное письмо, в котором изложил свои аргументы в пользу решения о введении военного положения в стране.

После допроса в отделе расследований по противодействию коррупции Юна доставили в СИЗО.

В субботу Юн Сок Ёль присутствовал на слушаниях в суде Сеула, чтобы выступить против своего возможного официального ареста из-за введения военного положения в стране.