Украина продолжает получать помощь от США - премьер

По состоянию на вечер 3 марта 2025 года в Украину продолжает поступать помощь из США. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в ответ на вопрос, готовится ли правительство к возможному прекращению поставок оружия со стороны США.

«Мы работаем и делаем все, чтобы обеспечить наши Вооруженные Силы всем необходимым. Но ответ на ваш вопрос я начну со слов благодарности нашим партнерам – Соединенным Штатам Америки, американской нации, которая действительно поддерживала и продолжает поддерживать Украину всем необходимым: деньгами, санкциями, оружием, политической поддержкой. Сегодня у Украины есть эта поддержка, она продолжается. Что касается дискуссии о возможности прекращения, то мы продолжим спокойно работать с Соединенными Штатами Америки, с Конгрессом Соединенных Штатов Америки, с Администрацией президента Трампа, с президентом Трампом для того, чтобы Украина и Соединенные Штаты продолжили нашу борьбу за справедливый, прочный, стабильный мир в Украине, на европейском континенте. И сегодня Украина абсолютно настроена на продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами Америки», – сказал Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.

Он выразил уверенность, что поддержка Соединенных Штатов как мирового лидера, одного из крупнейших партнеров Украины, будет продолжаться.

Шмыгаль добавил, что правительство ищет возможности для экономического сотрудничества, в частности, путем заключения соглашения о совместном создании инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Между тем премьер Польши Туск подтвердил, что поставки американской помощи Украине из польского хаба приостановили. Об этом сообщает Guardian.

Представитель польского МИД также заявил, что решение о приостановке военной помощи США приняли без консультаций с союзниками.