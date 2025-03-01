Власти Минска проиндексировали чеки «Жилье»

Решением Минского городского исполнительного комитета № 686 от 20 февраля 2025 г. проиндексированы чеки «Жилье».

Согласно решению, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 39,417 (в настоящее время – 38,683).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.