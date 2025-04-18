Польша установит 70-метровые вышки на границе с Беларусью

На польско-белорусской границе будут установлены пять наблюдательных вышек высотой 70 метров. Об этом заявил пресс-секретарь Пограничной стражи Польши Анджей Южвяк.

По его словам, монтаж сооружений в Подляшском воеводстве, у рек Свислочь и Источанка, продлится до декабря. Стоимость проекта составляет около €11 млн. На вышках будут установлены современные оптико-электронные приборы наблюдения и различные типы камер, предусмотрено также ночное освещение охраняемой местности.

«Выбору этих мест предшествовал тщательный анализ, в ходе которого учитывались в том числе условия рельефа местности, правовой статус объекта, потенциальная дальность наблюдения и расположение вышек по отношению друг к другу таким образом, чтобы охватить видеонаблюдением максимальную территорию», - сказал Южвяк.

Он также напомнил, что вторая запланированная на польско-белорусской границе часть работ — реконструкция технической дороги, проходящей вдоль стального забора, которую собираются заасфальтировать. При этом Южвяк уточнил, что к настоящему времени подрядчик для этого не выбран, сейчас ведется оценка стоимости устройства покрытия, которое должно выдерживать перемещение военной техники.

Польша начала строить стену на границе с Беларусью в 2021 году с целью решить проблему нелегальных мигрантов. В настоящее время на польско-белорусской границе установлен 5-метровый стальной забор протяженностью 186 км.