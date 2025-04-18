В Беларуси уменьшили нормы отбора ветеринарно-санитарных проб для продажи на рынках

Правительство Беларуси уменьшило нормы отбора ветеринарно-санитарных проб отдельных продуктов растительного происхождения, реализуемых физическими лицами на рынках, а также упростило порядок перемещения отдельных товаров по территории республики. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

«Например, если ранее для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы необходимо было предоставлять не менее 3 кг (или не менее 1 единицы) кабачков, тыкв, патиссонов, капусты белокочанной, капусты краснокочанной, цветной капусты, кольраби, брюссельской капусты, то теперь - 1,5 кг (или не менее 1 единицы)», - сообщила пресс-служба правительства.

Установлено также, что жиры топленые будут перемещаться по территории Беларуси только с сопровождением ветеринарными документами в электронном виде и без выдачи документов на бумажном носителе.