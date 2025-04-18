Wildberries запускает в Минске бесплатную доставку крупногабаритных товаров

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) в ближайшее время запустит в Минске бесплатную доставку крупногабаритных товаров прямо до двери, включая подъем в квартиру. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Утверждается, что сервис охватывает товары из категории мебели, бытовой техники, сантехники, стройматериалов и товаров для дачи. Ранее услуга была доступна только на территории России, но теперь Wildberries начинает развивать инфраструктуру и в остальных странах присутствия.

На первом этапе сервис станет доступен в Минске. В течение года Wildberries планирует расширить маршруты и охватить большее количество населенных пунктов в стране.

Сейчас на платформе Wildberries ассортимент крупногабаритных товаров превышает 160 тыс. наименований. В 2024 г. спрос на такие товары вырос более чем в семь раз по сравнению с 2023 годом.