Новый наземный беспилотник-амфибия появится в войсках Украины

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны наземный дрон-амфибию UNEX UGV украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Согласно информации ведомства, UNEX UGV – это дистанционно управляемая самоходная бронированная платформа, построенная на специальном шасси, которое "обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях".

Платформа легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и льду.

"Распределение веса между осями и широкие шины оказывают давление на поверхность меньше, чем нога пехотинца. Благодаря этому платформа не активирует мины, предназначенные для поражения автомобильной и бронированной техники", – рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что во время демонстрации эта бронеамфибия проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.

Минобороны также привело другие характеристики этой платформы: преодолевает водные препятствия, поваленные деревья, большие камни, рвы; может выезжать из воды на лед; работает в сложных погодных условиях при разных температурах; устойчива к системам радиоэлектронной борьбы, имеет "надежную систему радиоуправления", программируемый автопилот, "мощные аккумуляторы".

Кроме того, UNEX UGV можно производить в различных модификациях – с боевым модулем, системой РЭБ, для выполнения задач по логистике, эвакуации, разминированию и т.д.

В целом с начала войны Минобороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны почти 80 наземных дронов украинского производства, из них 15 – в 2025 году, сообщил замминистра Валерий Чуркин.

"Наземные роботизированные комплексы выполняют широкий спектр задач: проводят штурмовые и оборонные действия, разведку, минирование и разминирование, наблюдение, логистические задачи, осуществляют эвакуацию. Силы обороны уже имеют опыт проведения военных миссий (отражения штурмов) с помощью наземных роботов и воздушных дронов", – рассказал чиновник.