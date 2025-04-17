Задержанный Эстонией подозрительный танкер останется в ее водах на неопределенное время

В Эстонии пока не прогнозируют, когда задержанный танкер Kiwala, который причисляют к "теневому флоту" РФ, сможет покинуть ее воды. Об этом пишут местные СМИ.

Эстонские органы пообщались с формальным владельцем судна и получили заверения в готовности к сотрудничеству. Кроме того, контактируют с органами Джибути, под флагом которой ранее ходил танкер.

Также ведется работа над устранением десятков нарушений, из-за которых танкеру запретили продолжать движени.

Директор морской службы Департамента транспорта Кристьян Труу отметил, что танкер будет возможно отпустить только после устранения проблем и повторной инспекции.

Танкер, задержанный на прошлой неделе, направлялся в российский порт Усть-Луга. Согласно подозрениям, речь идет о судне российского "теневого флота".

Глава МИД Эстонии отметил, что задержание танкера доказывает, что скоординированные шаги союзных стран, которые омывает Балтийское море, работают, а также защищают окружающую среду и безопасность на море.