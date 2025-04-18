Число базовых станций 5G в Китае к концу марта достигло почти 4,4 млн

В Китае на конец марта количество базовых станций сетей связи нового поколения 5G превысило 4,39 млн. об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации страны.

Уровень покрытия 5G в стране достиг 75,9%, пишет Синьхуа.

Как заявил представитель министерства Се Шаофэн на пресс-конференции, инфраструктура Китая в этой сфере продолжает совершенствоваться.

По его словам, цифровые технологии, в том числе 5G и модели искусственного интеллекта, развиваются быстрыми темпами.

В январе-феврале выручка компаний, работающих в цифровой отрасли, прибавила 8,2% в годовом исчислении.