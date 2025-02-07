Последнее обновление: 07.02.2025 15:00

Власти Брестской области проиндексировали чеки «Жилье»

Решением Брестского областного исполнительного комитета № 65 от 30 января 2025 г. проиндексированы чеки «Жилье».

Согласно решению, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 35,3665 (в настоящее время – 35,4741).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.



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