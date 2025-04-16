Литва запретила проезд через границу на мотоциклах и мопедах

Правительство Литвы приняло решение запретить проезд мотоциклов, мопедов и велосипедов с моторами через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе Беларусью. Об этом сообщила пресс-службе литовского правительства.

Проект постановления был подготовлен МВД.

«Мядининкай» и «Шальчининкай» — единственные работающие на границе с Беларусью пункты пропуска. С белорусской стороны им соответствуют КПП «Каменный Лог» и «Бенякони».

В сообщении отмечается, что после запрета на пересечение границы пешком и на велосипедах, введенного с 1 марта 2024 года, выросло количество попыток проезда на двухколесных транспортных средствах. Если в первом квартале прошлого года было 285 таких случаев, то в этом году уже 6170.

«Кроме того, постановлением правительства предлагается временно ограничивать передвижение лиц через пункты пропуска «Шальчининкай» и «Мядининкай» в случае установления фактов использования мигрантов белорусскими должностными лицами. В последнее время были зафиксированы попытки белорусских чиновников направлять мигрантов через пункты пропуска без необходимых документов или без соблюдения требований Шенгенского кодекса о границах», - говорится в сообщении.