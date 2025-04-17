Последнее обновление: 17.04.2025 18:00

На Гродненщине из-за хищений задержали скупщика мяса и ряд сотрудников заготовок

Оперативники БЭП Гродненщины раскрыли преступную схему хищения мяса. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По версии оперативников, на протяжении длительного времени неработающий житель райцентра системно занимался незаконной скупкой и реализацией больших объемов мяса крупного рогатого скота. В последующем была вскрыта и задокументирована незаконная деятельность еще 11 должностных и материально-ответственных лиц заготовительных организаций, причастных к совершению хищений.

В общей сложности похищено более 18 тонн говядины и свыше 7,5 тонн свинины. Ущерб составил 110 тысяч рублей.

«За хищения путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере следователями возбуждены уголовные дела. Участникам преступной группы грозит до двенадцати лет лишения свободы. В отношении троих фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила пресс-служба МВД.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных фактов незаконной деятельности.



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