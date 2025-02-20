Последнее обновление: 20.02.2025 14:31

В Беларуси на строительные работы в январе 2025 года затрачено 1,3 млрд рублей

В Беларуси объем подрядных работ в строительстве за январь 2025 год составил 1,3 млрд рублей, что на 0,28 млрд рублей, или на 27,5% больше по сравнению с январем 2024 года.

Как сообщает Белстат, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 16,4%.

Больше всего в строительстве задействована частная форма собственности – 82,5%, государственная составила 16,8%, иностранная - 0,8%.

Структура подрядных работ в строительстве выглядит следующим образом: строительство зданий – 39,2%, специальные строительные работы – 33,5%, гражданское строительство - 27,4%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в 2024 году составила 32,2%, Минской области – 18,4%, Гомельской – 10,2%, Брестской - 11,6%, Гродненской – 9,3%, Витебской – 8,7%, Могилевской – 8,0%.

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