Последнее обновление: 24.10.2024 16:46

В Минске объем подрядных работ в строительстве за январь-сентябрь составил 4,7 млрд рублей

В Минске объем подрядных работ в строительстве за январь-сентябрь 2024 года составил 4724,9 млн рублей.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 20,1%.

В объеме подрядных работ больше всего задействована частная форма собственности - 88,5%, государственная составляет 10,5%, иностранная – 1%.

Структура подрядных работ в строительстве выглядит следующим образом: строительство зданий - 43,1%, специальные строительные работы - 34,5%, гражданское строительство - 22,4%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ составила 31,8%.

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