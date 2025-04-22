Последнее обновление: 22.04.2025 10:27

Затраты на строительные подрядные работы в Минске в январе-марте выросли на 37,8%

В Минске объем подрядных работ в строительстве за январь-февраль 2025 года составил 1681,1 млн рублей, что на 460,8 млн рублей, или на 37,8% больше к уровню января-марта 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, доля капитального и текущего ремонта в общем объеме подрядных работ в строительстве составила 14,8%.

В объеме подрядных работ больше всего задействована частная форма собственности - 88,7%, государственная составляет 8,4%, иностранная – 2,9%.

По видам экономической деятельности основная доля приходится на строительство зданий – 45,5%, гражданское строительство - 18,7%, специальные строительные работы – 35,8%.

Доля Минска в республиканском объеме подрядных работ в январе-марте текущего года составила 34,8%.

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