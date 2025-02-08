ЕС обвинил грузинские власти в отходе от демократии из-за репрессивных законов

Европейский Союз сейчас свидетель того, как грузинская власть делает дальнейшие шаги в сторону от демократических стандартов после того, как парламент Грузии, где нет оппозиции, принял пакет репрессивных законов. Об этом заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос.

Каллас и Кос отметили, что поспешное принятие поправок в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и Закон о собраниях и манифестациях будет иметь далеко идущие последствия для грузинского общества – существенно подорвут права на свободу выражения мнений, свободу собраний и свободу СМИ.

"Эти события знаменуют собой серьезный регресс в демократическом развитии Грузии и не соответствуют никаким ожиданиям страны-кандидата на вступление в ЕС", – заявили в ЕС.

В заявлении призвали грузинские власти приостановить эти меры, воздержаться от дальнейшего нагнетания напряженности и дождаться заключения Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

"Грузинские власти прибегли к тактике запугивания и насилия, чтобы заставить замолчать несогласных. Мирные протестующие, журналисты и оппозиционные политики стали мишенью для преследований за осуществление своих фундаментальных прав", – отметили Каллас и Кос.

В частности, они обратили внимание на то, что дело задержанной журналистки Мзии Амаглобели – еще один пример того, как власть обращается с журналистами и любым, кто свободно выражает свое мнение.

"Мы призываем грузинские власти освободить всех журналистов, активистов и политических заключенных, задержанных несправедливо. Мы призываем власти обеспечить диалог со всеми политическими силами и представителями гражданского общества", – акцентировали в заявлении.

В ЕС добавили, что рекомендации отчета ОБСЕ/БДИПЧ относительно последних выборов должны быть выполнены в срочном порядке.

Напомним, в Грузии с осени 2024 года продолжается политический кризис из-за нарушений во время парламентских выборов и заявление властей страны о приостановлении движения в Европейский Союз.

Между тем 5 февраля парламент Грузии, где нет оппозиции, принял пакет репрессивных законов. Также парламент Грузии прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов.

Новое законодательство, которое должно якобы урегулировать понятие стихийных собраний и накладывает многочисленные ограничения на их проведение, парламент Грузии без оппозиции рассмотрел и одобрил за два дня.

Перед этим "Грузинская мечта" приняла ряд репрессивных законов в декабре 2024 года. В частности, тогда участникам протестов запретили закрывать лица, использовать лазеры и пиротехнику; ужесточили штрафы за перекрытие дорог и граффити, добавили основания для ареста во время акций протеста.

На фоне этих событий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до сих пор "оптимистичен" относительно перспектив страны присоединиться к ЕС до 2030 года.