Последнее обновление: 07.10.2024 18:00

При нынешней власти Грузия никогда не станет членом Евросоюза

При правлении партии "Грузинская мечта" страна никогда не станет членом Европейского Союза. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.

По его словам, руководство Грузии отдаляет народ страны от членства в ЕС, несмотря на его желание.

Герчинский считает предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС своим самым большим успехом в дипломатической карьере.

"Но что произошло после того, как вы получили статус кандидата? Большинство населения, оппозиционные партии хотят вступить в Европейский Союз, но правительство отчуждает людей от членства в нем. Члены грузинского правительства далеки от ценностей Европейского Союза", – отметил дипломат, которого цитирует Sova.

Он выразил надежду, что после октябрьских парламентских выборов Грузия вернется "к пути в ЕС, который был приостановлен на данном этапе".

Герчинский добавил, что ЕС готов возобновить переговоры с Грузией, если у нее будет демократическое правительство

"К сожалению, я должен сказать вам, что при нынешней правящей партии Грузия никогда не станет членом Европейского Союза", – резюмировал он.

После принятия парламентом Грузии скандального закона "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах", саммит ЕС заявил, что это фактически приостанавливает процесс евроинтеграции Грузии.

ЕС также готов приостановить действие безвизового режима для граждан Грузии в ответ на антидемократические действия грузинских властей и их антизападную риторику.

Кроме того, Европейский Союз решил прекратить встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии.

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