Израиль покидает Совет ООН по правам человека

Израильские власти приняли решение вывести страну из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Об этом в среду заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар.

"СПЧ ООН традиционно защищал нарушителей прав человека, разрешая им укрываться от пристального внимания по отношению к ним. Вместе с этим СПЧ ООН маниакально демонизировал единственную демократию на Ближнем Востоке - Израиль", - приводит портал Ynet слова министра.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий выход его страны из СПЧ ООН и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Ранее президент США неоднократно критиковал обе эти организации, так как считает их неэффективными.