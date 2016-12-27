Израиль ограничил контакты с поддержавшими резолюцию ООН странами, в том числе с Россией

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поручил МИДу страны ограничить рабочие связи со посольствами тех стран-членов Совбеза ОНН, которые поддержали 23 декабря резолюцию 2334, осуждающие еврейские поселения на палестинских территориях, пишет CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников в МИД Израиля.

По данным собеседников издания, ограничения на рабочие контакты коснуться 12 стран — Великобритании, Франции, России, Китая, Японии, Украины, Анголы, Египта, Уругвая, Испании, Сенегала и Новой Зеландии. Издание отмечает, что распоряжение не касается отношений Израиля с США, несмотря на то, что отказ именно этой страны наложить вето на резолюции привел к ее принятию.

Кроме того, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху дал указание членам кабинета минимизировать число визитов в эти страны. Издание отмечает, что указание о сокращении рабочих контактов было принято после того, как накануне послы 10 стран были вызваны в дипломатическое ведомство Израиля для дачи объяснений. На работу послов Израиля в этих странах распоряжение не распространяется, отмечает BBC.

Совет Безопасности ООН 23 декабря принял резолюцию, которая запрещает Израилю строить новые поселения на палестинских территориях. Предполагалось, что США наложат на проект вето, однако их представитель отказался от такого шага, что было расценено официальными лицами Израиля как предательство.

Тель-Авив уже заявил о своем несогласии с принятым документом и пообещал пересмотреть свои отношения с ООН. «Администрация Барака Обамы не только не защитила Израиль, но и договорилась с ООН за его спиной», - подчеркивается в ответном заявлении страны. ​ ​Нетаньяху также поручил МИДу Израиля пересмотреть вопрос финансирования пяти организаций, действующих под эгидой ООН в стране, и присутствие их представителей в Израиле.