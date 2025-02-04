Приток в криптофонды просел на новостях о пошлинах и DeepSeek

С 25 по 31 января в криптовалютные инвестфонды поступило $527 млн после $1,9 млрд неделей ранее. Такие данные привели в CoinShares.

Согласно аналитикам, внутринедельные потоки отражали неустойчивые настроения инвесторов, на которые в значительной степени повлияли новости вокруг DeepSeek и спекуляций на тему повышения США импортных пошлин. К концу недели показатель перешел в зону позитивных значений.

Инструменты на базе первой криптовалюты привлекли $486 млн, с начала года — $4,88 млрд.

В структуры, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, клиенты добавили $3,7 млн (ранее $5,1 млн).

Из Ethereum-фондов инвесторы вывели $0,3 млн после того, как направили $204,7 млн на предыдущей неделе.

Притоки в продукты на основе XRP замедлились с $18,5 млн до $14,7 млн.

Конкуренты на базе Solana, Chainlink и Cardano привлекли $4,5 млн, $3,1 млн и $1 млн соответственно.

Ранее в Bitwise оценили приток средств в спотовые биткоин-ETF в 2025 году в $50 млрд.

Напомним, TradFi-инвесторы только приступают к изучению цифровых активов, согласно Bernstein.