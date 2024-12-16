Приток в криптофонды продолжился десятую неделю подряд

С 8 по 14 декабря в криптовалютные инвестфонды поступило $3,2 млрд после рекордных $3,85 млрд неделей ранее. Такие данные приводит CoinShares.

Приток с начала года достиг рекордных $44,5 млрд.

Объем активов под управлением также обновил исторический максимум ($167,4 млрд).

За последнюю неделю в инструменты на базе первой криптовалюты инвесторы добавили $2 млрд (ранее $2,55 млрд), с начала года — $38,59 млрд.

В структуры, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, клиенты направили $14,6 млн ($6,2 млн).

В Ethereum-фондах поступления замедлились с рекордных $1,16 млрд до $1,09 млрд. Положительная динамика продолжилась седьмую неделю подряд.

В XRP-инструменты инвесторы тоже вложили максимальные в истории $145,8 млн ($134,3 млн) в ожидании запуска ETF.

В продукты на базе Solana клиенты направили $1,7 млн (-$14,1 млн).

Притоки в фонды на основе Polkadot и Litecoin составили $3,7 млн и $2,2 млн соответственно.