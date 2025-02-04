Последнее обновление: 04.02.2025 14:43

Китай зеркально вводит пошлины на американские товары

Госсовет КНР объявил о введении зеркальных пошлин на американские товары.

Пошлина в размере 15% вводится на уголь и сжиженный природный газ из США, а в размере 10% — на нефть и сельскохозяйственную технику, сообщает Bloomberg.

Кроме того, вводятся меры экспортного контроля на изделия, содержащие вольфрам.

Китай также инициировал антимонопольное расследование в отношении Google. Также власти КНР добавили американских производителей одежды PVH Corp и Illumina в перечень ненадежных компаний, что позволит вводить против них любые ограничения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на китайские товары в размере 10%. Об ответных мерах КНР было объявлено после того, как американские тарифы вступили в силу.

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