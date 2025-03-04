С 10 марта Китай вводит зеркальные пошлины на американские товары

Китай с 10 марта вводит ответные пошлины на американские товары.

На курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок вводится дополнительная пошлина в размере 15%, а на сорго, соевые бобы, свинину, говядину, фрукты, овощи, продукты водного промысла и молочные продукты — в размере 10%, сообщает Синьхуа.

Отмечается, что решение принято в ответ на введенные в США дополнительные пошлины в размере 10%.

Кроме того, сегодня власти Китая расширили меры экспортного контроля в отношении американских компаний и добавили десять юрлиц в список ненадежных организаций, что лишает их право на инвестиции в Китай, а также торговли с ним.

Помимо этого, подан иск в ВТО.