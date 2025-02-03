Отрыв между главными соперниками на выборах президента в Польше вырос

Отрыв между главными конкурентами на предстоящих президентских выборах в Польше составляет более 13 пунктов в пользу мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Об этом свидетельствуют результаты опроса от ibris по заказу Onet.

Рафал Тшасковский остается лидером рейтинга – в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье за него голосовали бы 37.3% опрошенных. Глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиция, получил бы 23,9%.

На третьем месте оказался бы лидер антиукраинской "Конфедерации" Славомир Менцер с 8,9%. На четвертой позиции спикер парламента Шимон Головня (6,8%), пятой – представительница Левых Магдалена Беят (5%).

При этом 11% опрошенных не определились, за кого бы голосовали.

Тшасковский остался также лидером рейтинга доверия – ему полностью или скорее доверяют 41,2% респондентов. Впрочем, это на 4,5 пункта меньше, чем в опросе месяц назад. На второй позиции в рейтинге доверия оказался действующий президент Анджей Дуда, на третьей – Навроцкий с показателем 38,5% – на 5,3 пункта больше, чем в предыдущем опросе.

Также опрос показал, что планируют идти на участки 62,2%.

Сбор данных проводился 31 января – 2 февраля.

Другой опрос, результаты которого опубликовали в середине января, показывал сокращение отрыва между Тшасковским и Навроцким, однако не из-за роста рейтинга последнего. Тогда за Тшасковского собирались проголосовать менее 30% опрошенных.

Опрос IBRiS, опубликованный вскоре после него, в то время прогнозировал Тшасковскому 35% поддержки, Навроцкому – почти 29%.

Что касается рейтинга крупнейших политических сил, по состоянию на середину января крупнейшая оппозиционная партия Польши "Право и справедливость" оказалась на первом месте, тогда как "Гражданская коалиция" премьера Дональда Туска – на втором.