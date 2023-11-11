Закон об абортах повлиял на выборы в Польше

На недавних выборах в Польше национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), правившая восемь лет, лишилась абсолютного большинства. Правительство могут сформировать леволиберальные силы. На исход выборов повлияло ужесточение закона об абортах в Польше, отмечают политологи.

Три года назад ПиС ужесточила и без того строгий закон о прерывании беременности. Притом, согласно опросам, около 75% поляков поддерживают право на аборт до 12-й недели беременности. Ужесточение закона привело к масштабным женским протестам, правда, на решение политиков ПиС они не повлияли.

Зато выборах поддержка консерваторов упала с 43,6% до 35,4%. За партию голосовали в основном мужчины, а вот молодые польские женщины в большинстве своем проголосовали за "Новых левых" и партию "Третий путь". На избирательные участки пришли 74,7% женского населения Польши - это рекордная явка.

Несмотря на то, что польские избирательницы в целом укрепили леволиберальный лагерь и их голоса сыграли решающую роль в поражении ПиС, их требования и на этот раз могут не услышать, опасается политолог Бартоломей Бискуп.

По его словам, если новый кабинет соберет оппозиция, он, скорее всего, сосредоточится на решении менее дискуссионных вопросов: например, на поддержке родителей детей-инвалидов и матерей, вернувшихся на рынок труда.