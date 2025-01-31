Последнее обновление: 31.01.2025 15:43

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в пятницу

Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в пятницу после умеренного роста по итогам торгов накануне.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 подорожали на $0,61 до $77,48 за баррель. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,29 до $76,87 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,60 до $73,33 за баррель. Накануне фьючерсы подорожали на $0,11 до $72,73 за баррель.

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