Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

Google Maps согласился называть Мексиканский залив Американским

Картографический сервис Google Maps определился, как будет отображать название Мексиканского залива после указа Дональда Трампа о переименовании его в Американский залив.

Пользователи из США будут видеть новое название, пользователи остального мира – оба названия: и традиционное, и новую американскую версию, говорится в сообщении Google.

Компания указала, что Google Maps применяет устоявшуюся практику изменять названия, когда они обновляются в официальных правительственных источниках.

Для географических объектов в США таким источником является Информационная система географических названий (GNIS). Как только GNIS обновит названия, Google Maps отобразит изменения в США относительно гор Мак-Кинли и Американского залива.

Когда официальные названия отличаются в разных странах, пользователи Maps видят свое местное официальное название. Для пользователей из других стран отображаются оба названия.



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