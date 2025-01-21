Лукашенко: вооруженные бандиты у границ Беларуси хотят захватить кусок земли

Находящиеся у границ Беларуси незаконные вооруженные формирования не отказались от планов вторжения на территорию страны. Об этом сегодня заявил Лукашенко во время общения с работниками Минского автомобильного завода.

"Мы с ними работаем, образно говоря, они не отказались от того, чтобы где-то кусок земли захватить и нам условия выдвинуть. Этого нельзя допустить", - сказал пенсионер.

Он призвал белорусов информировать силовиков о чем-то подозрительном.

"Милиции, еще кому-то наберите, подскажите. У нас подвижное государство. Вы тоже должны беречь мир и безопасность. Это и информационная безопасность, и другие вопросы. В этом отношении мы будем стараться работать, но с вашей помощью. Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас, мы проверим", - сказал Лукашенко.

По его словам, белорусы "должны свою жизнь строить без войны", поэтому вопрос обороны и безопасности - вопрос номер один.

"Сейчас мы видим угрозы на границе. Поэтому мы сосредоточены там", - сказал Лукашенко.