Лукашенко прокомментировал закрытие границ с Беларусью

Закрытием границ с Беларусью Литва, Латвия и Польша сделают хуже только себе и своим гражданам. Об этом сегодня заявил Лукашенко.

«Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза (чтобы только не попали под него), хотят выпендриться. Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Как сообщалось, страны Балтии и Польша обсудят механизм полного закрытия границы с Беларусью 28 августа на министерской встрече в Варшаве.