Последнее обновление: 13.01.2025 15:43

На границе Беларуси с Польшей скопилось около 2 тысяч легковушек

Около 2 тысяч легковых авто ожидают въезда в Польшу из Беларуси. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"По состоянию на 10:00 перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 2000 легковых авто, а также 14 автобусов. За двое суток сопредельная сторона приняла на свою территорию 35% авто от нормы, т.е. 25 легковушек из 70 возможных в час", - говорится в сообщении.

Около 60 грузовиков находятся в очереди на въезд в Литву и Польшу перед пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Кукурыки (Козловичи). Контрольные службы данных погранпереходов оформили 26% и 35% фур от нормы соответственно.

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