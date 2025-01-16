Последнее обновление: 16.01.2025 12:21

Транспортный коллапс на границе Беларуси с Евросоюзом продолжается

Транспортный коллапс на границе Беларуси с Евросоюзом продолжается: выезда ожидают около 1700 машин, сообщает Госпогранкомитет.

Несмотря на существенное скопление легкового транспорта перед польским погранпереходом Тересполь (Брест) — около 1,5 тысяч единиц, сопредельная сторона за 24 часа не ускорила пропуск автомобилей на свою территорию. Польские контрольные службы оформили всего 40% авто от нормы, как и за предыдущие сутки.

Кроме того, 200 фур ожидают въезда в ЕС перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Через данные маршруты на сопредельную территорию проследовало в среднем 29% грузовиков.

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