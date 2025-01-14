На границе Беларуси с Польшей по-прежнему насчитывается около 2 тыс. машин

Очереди на границе сохраняются: около 2 тыс. авто ожидают въезда в Польшу, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Количество легковых транспортных средств перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) составляет 1930 единиц. Сопредельная сторона продолжает принимать на свою территорию не более 40% авто от нормы. Перед указанным погранпереходом въезда в Польшу ожидают более 10 автобусов.

Перед пунктом пропуска Мядининкай (Каменный Лог) в очереди на въезд в Литву находятся около 60 большегрузов. Контрольные службы сопредельного погранперехода оформили лишь 13% фур от нормы.