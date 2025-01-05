В запущенных РФ в сторону Украины 5 января дронах нашли более 8 тыс. иностранных деталей

В российских дронах, которыми была атакована Украина в ночь на 5 января, нашли 8755 компонентов иностранного производства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Всего в течение недели россияне атаковали Украину более 630 ударными дронами, около 740 управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и почти 50 ракетами разных типов.

"Это более 50 тыс. подсанкционных компонентов со всего мира", – отметил президент.

Он подчеркнул, что санкционное давление на пути поставки зарубежных компонентов – недостаточное.

"Россия продолжает получать нужные ей компоненты и средства производства почти со всего мира и использовать их в оружии, которым терроризирует Украину. Мы и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям", – сказал Зеленский.

Он отметил, что для обороны городов и защиты позиций на фронте Украины требуются системы противовоздушной обороны, дальнобойное оружие и другая поддержка воинов.