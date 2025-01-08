Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в российском Энгельсе

Силы обороны Украины ночью в среду атаковали базу хранения нефтепродуктов «Комбинат Кристал» в Энгельсе Саратовской области. Об этом официально сообщил Генштаб ВСУ.

"В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект", - говорится в сообщении ВСУ.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о том, что одно из промышленных предприятий региона получило повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Бусаргин не уточнял, что это за объект.

Российские Telegram-каналы сообщали, что в районе нефтебазы в Энгельсе предположительно возник пожар.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 11 беспилотников в Саратовской области. По данным ведомства, всего за ночь сбито 32 дрона над семью регионами.