Россия ночью атаковала Украину 72 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами

В ночь на 10 января (с 20:30 9 января) Россия атаковала Украину 72 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, большинство сбито или локационно потеряно, но все же есть и попадания.

Дроны запускали из направлений Миллерова, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 33 "шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой и Херсонской областях.

Зафиксировано пять попаданий беспилотников на территорию предприятий и в хозяйственные здания в прифронтовом районе на севере Черниговской области – ранен гражданский. В Киеве пораженный БпЛА упал на многоэтажку, повреждено здание и два десятка автомобилей. Предварительно, обошлось без жертв.

При этом 34 беспилотника-имитатора были локационно потеряны (без негативных последствий), один из них полетел в сторону РФ.