Последнее обновление: 01.01.2025 16:00

В Киевской области из-за атаки российских беспилотников поврежден частный дом и десять автомобилей

В Киевской области в результате атаки российского беспилотника поврежден частный дом и десять автомобилей. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник в Telegram-канале.

«Первый день нового года. Очередная атака БПЛА на Киевскую область. Тревога продержалась всю ночь. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые объекты противника", - проинформировал он.

Среди населения, по его словам, никто не пострадал. Попадания по объектам критической или жилой инфраструктуры не допускались.

В частном доме были повреждены окна, порезаны стены.

Оперативные группы продолжают фиксировать последствия российской атаки.

Как сообщалось, с вечера 31 декабря Силы обороны уничтожили в небе над Украиной 63 российских беспилотника. ПВО работала в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

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