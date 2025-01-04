РФ за сутки 95 раз обстреляла границы Сумской, Харьковской и Черниговской областей

За прошедшие сутки российские войска нанесли 95 ударов на границе Черниговской, Харьковской и Сумской областей, всего зафиксировано 246 взрывов. об этом сообщило Оперативное командование "Север" в Facebook.

Предварительно установлено, что россияне применяли реактивные системы залпового огня, ракеты, в том числе неуправляемые авиационные, ствольную артиллерию, минометы, управляемые авиабомбы, FPV-беспилотники, дроны Shahed и Gerbera, а также неизвестные взрывоопасные предметы.

В Черниговской области были атакованы 17 населенных пунктов.

В результате ракетного удара по Чернигову погиб мирный житель и еще пять человек получили ранения. В городе повреждены десять частных домов.

В Семеновке из-за удара управляемой авиабомбы повреждены пять частных домов.

В Холмах повреждены четыре частных дома в результате падения беспилотника типа Shahed.

В Сумской области российские войска поразили 34 населенных пункта.

В Сумах в результате атак повреждены два частных дома, оборудование газопровода и производственное здание.

Предположительно из-за атаки FPV-дронов также было повреждено промышленное здание в Рясне, а в Середино-Буде повреждены здание магазина и многоквартирный дом.

В Шалыгино от обстрелов повреждено коммунальное учреждение.