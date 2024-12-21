Последнее обновление: 21.12.2024 14:00

Россия ночью запустила по Украине 113 дронов

В ночь на 21 декабря и утром Россия атаковала Украину 113 беспилотниками, все они были сбиты или не достигли целей. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Противовоздушная оборона сбила 57 российских дронов, а остальные 56 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Атака началась 20 декабря с 19:00: Россия запустила управляемую зенитную ракету С-400 из Донецкой области в сторону Полтавской. Предварительно обошлось без последствий.

Также РФ атаковала 113 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов из направлений: Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

Украинские силы ПВО сбивали дроны в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

В Запорожье и Харькове сбитые ударные БпЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто.

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