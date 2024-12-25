РФ ночью подняла в небо стратегическую авиацию и запустила по Украине "Калибры" из Черного моря

В ночь на среду, 25 декабря, Россия подняла в небо борта стратегической авиации и осуществила пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

В 01:36 ВС заявили, что зафиксирован взлет группы Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область России). Курс – южный. О пусках ракет с бортов стратегической авиации военные не сообщали.

В 05:25 россияне запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря.

Параллельно с этим РФ атакуют Украину ударными беспилотниками. ВС сообщили, что дроны фиксируются на севере Черниговской и Сумской областей, на востоке и юге Полтавской области и на западе Харьковской области.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня РФ запустила более 70 ракет, среди которых баллистические, а также сотню ударных дронов.

"По предварительным данным, нашим защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов. К сожалению, есть попадания. По состоянию на сейчас в нескольких регионах есть отключения. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света", - сказал Владимир Зеленский.

По его мнению, российский президент Владимир Путин "сознательно выбрал Рождество для атаки".

«Что может быть более бесчеловечным? <...> Цели — наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине», - заявил президент.