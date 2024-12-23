Россия за сутки запустила по Украине более 70 дронов

За прошедшие сутки Россия атаковала Украину 72 ударными дронами. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, удалось сбить 47 БПЛА, есть повреждения в двух регионах.

"С 10:00 22 декабря до 09:00 23 декабря российская армия запускала по Украине дроны "шахед" и ударные БпЛА других типов с направлений Брянск и Орел", - говорится в сообщении.

Военные подтвердили сбивание 47 дронов в девяти областях: Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской.

В Хмельницкой и Киевской областях в результате атаки повреждены частные предприятия и дома граждан. По предварительным данным, обошлось без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Еще 25 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий в результате активного противодействия Сил обороны.