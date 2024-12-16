Главы МИД стран ЕС обсудят помощь Украине и утвердят 15-й пакет санкций против РФ

Совет ЕС по иностранным делам, который впервые соберется под председательством новой главы европейской дипломатии Каи Каллас, обсудит в понедельник в Брюсселе помощь Украине, ситуацию в Грузии и обстановку на Ближнем Востоке.

По разделу текущих международных событий, высокий представитель ЕС по иностранным делам затронет тему "президентских выборов" в Беларуси, запланированных на 26 января 2025 года, говорится в материалах к заседанию совета. Там отмечается, что в рамках своего "двойного подхода" к отношениям с Минском Евросоюз "поддерживает белорусский народ и гражданское общество".

Дискуссии по Украине будут сосредоточены на дополнительной военной поддержке Украины и санкциях против РФ. После короткого выступления в режиме видеоконференции украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги совет приступит к обсуждению последних событий на Украине.

В Брюсселе отмечают, что помимо дебатов о том, как усилить военную помощь Украине, речь пойдет о планах "оказать еще большее давление на Россию и ее сторонников, в частности, посредством дополнительных ограничительных мер".

Ожидается, что совет примет 15-й пакет ограничительных мер в отношении РФ, утвердит "первую серию записей в санкционные списки в рамках режима против дестабилизирующей деятельности России" и "дополнительные ограничительные меры" по Беларуси за поддержку России в войне против Украины.

Кроме того, состоится обмен мнениями о том, "как поддержать и интегрировать оборонно-промышленную базу Украины с базой ЕС". Министры также рассмотрят "способы участия ЕС в любом будущем мирном процессе, касающемся Украины".

Затем совет обсудит ситуацию в Грузии после заявления "Грузинской мечты" о том, что процесс вступления страны в ЕС будет приостановлен, а также в свете проведенных в стране 14 декабря президентских выборов коллегией выборщиков. Речь пойдет о "влиянии последних событий в стране на грузинский народ и европейский путь Грузии".

Во второй половине дня министры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в связи с падением режима Башара Асада и последними событиями в Сирии. Главы МИД намерены говорить о том, как ЕС может помочь возродить политический процесс в духе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Они призовут к защите гражданских лиц и "подтвердят свою поддержку усилий ООН, а также единства, стабильности и территориальной целостности Сирии".

Затем будут рассмотрены варианты поддержки прекращения огня и улучшения перспектив дальнейшей деэскалации в Ливане, укрепления государственных институтов, в частности ливанских вооруженных сил.

Министры также обменяются мнениями, как содействовать разрешению ближневосточного кризиса. Обсуждение будет сосредоточено на том, как продолжить работу со сторонами и в регионе для возобновления диалога и достижения прекращения огня, освобождения всех заложников и доставки достаточной гуманитарной помощи в Газу и, в итоге, прийти к двугосударственному решению. В связи с этим ожидается, что Каллас подчеркнет необходимость проведения как можно скорее Совета ассоциации ЕС-Израиль и первого в истории диалога высокого уровня с Палестинской национальной администрацией.

Совет ЕС по иностранным делам примет в понедельник ряд заключений, в том числе об усилении "внешних и внутренних связей в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом", дополняя тем самым утвержденную 12 декабря Советом ЕС по внутренним делам серию заключений об укреплении совместных антитеррористических усилий Евросоюза.