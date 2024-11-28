Страны Северной Европы, Балтии и Польши заявили о готовности расширить санкции против РФ

Страны Северной Европы и Балтии, а также Польша готовы расширить санкции против РФ и тех государств, которые поддерживают вторжение России на территорию Украины.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал после саммита стран Балтии и Северной Европы в Швеции заявил, что необходимо прилагать больше совместных усилий для обеспечения безопасности жителей региона, передает "Актуальная камера".

Минимальная цель оборонных расходов НАТО должна быть повышена как минимум до 2,5%, подчеркнул Михал.

На встрече было решено, что поддержку Украины необходимо увеличить. Помимо прочего, страны работают над тем, чтобы предоставить Украине больше боеприпасов.

"Мы договорились увеличить и ускорить помощь, инвестировать напрямую в оборонную промышленность Украины и дать им то, что им нужно. Если мы хотим свободной Европы, то мы должны дать Украине то, что ей нужно на поле боя. И мы должны сделать это без каких-либо красных линий и ограничений", - заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

"Мы привержены укреплению нашего сдерживания и обороны и расширению санкций против России, а также против тех, кто способствует российской агрессии", - говорится в совместном заявлении лидеров Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании, Эстонии, Латвии и Польши.

Литва, в которой пока продолжается формирование нового правительства, в саммите не участвовала.