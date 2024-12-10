Австрия сняла вето на расширение Шенгенской зоны, что позволит Болгарии и Румынии полностью присоединиться к Шенгенскому соглашению. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

"Мы не будем мешать", - заявили в МВД. "После "Шенгенского воздуха" "Шенгенская земля" теперь также открыта для Румынии и Болгарии", - сказал Карнер, чьи слова приводит телеканал ORF.

Как отмечает телеканал, это значит, что Австрия согласится на полное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению на Совете министров внутренних дел ЕС в Брюсселе в четверг.

Ранее сообщалось, что послы ЕС поддержали завершение процесса вхождения в Шенген Румынии и Болгарии, который затянулся на 17 лет, и отмену с 1 января контроля на сухопутных границах государств Шенгенской зоны с этими странами. Австрия до недавнего времени выступала против полноценного вступления, так как считала, что сначала двум странам необходимо наладить контроль за миграционными потоками.