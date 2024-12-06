В Румынии отменили результаты первого тура выборов президента

Судьи Конституционного суда Румынии 6 декабря приняли решение об отмене результатов первого тура выборов президента. Об этом сообщает телеканал Antena 3 CNN.

Некоторые источники в суде сообщили медиа, что появились новые данные, свидетельствующие о том, что выборы 24 ноября прошли с нарушениями.

Судьи приняли решение упразднить весь избирательный процесс президентских выборов, его обещают возобновить, а правительство должно назначить новую дату голосования.

Как известно, победителем в первом туре голосования стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. В среду спецслужбы опубликовали документы, в которых было заявлено, что в пользу кандидата могли вести агитацию 25 тысяч бот-аккаунтов в соцсети TikTok. Спецслужбы связывают агитацию с Москвой. Джорджеску связь с Россией отрицает.

Румынская служба внешней разведки в рассекреченном документе утверждает, что Румыния стала объектом гибридных действий Кремля, включая кибератаки и утечки информации.