В Румынии началось голосование на выборах президента страны

В Румынии 24 ноября проходит голосование в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает Digi24.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 21:00.

В первом туре президентских выборов в бюллетени для голосования внесено 14 имен, однако один из кандидатов – бывший премьер-министр Румынии Людовик Орбан – решил снять свою кандидатуру и призвал своих сторонников поддержать лидера правоцентристского оппозиционного Союза спасения Румынии (USR) Елену Ласкони.

Кроме того, в пятницу началось голосование на зарубежных участках. По состоянию на субботу, в нем приняли участие более 100 тысяч румынских граждан.

В опросах лидируют левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и председатель оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион, которому запрещен въезд в Украину и Молдову.

Лидер AUR также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями. Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы.

Действующий президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, уже имел две каденции подряд и не может снова баллотироваться.

1 декабря в Румынии также пройдут парламентские выборы, а 8 декабря, если потребуется — второй тур президентских выборов.